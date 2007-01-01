В Калуге разработали проект реставрации Дома Циолковского
В воскресенье, 1 марта, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом о реставрации дома Циолковского в Калуге.
— Вот так сейчас выглядит Дом Циолковского. Прошу дать ответ: когда вы его сделаете? Можно уважать Великого человека? - написал горожанин.
В Управлении по охране культурного наследия прокомментировали ситуацию:
— Объект находится в собственности муниципалитета, который и должен финансировать реставрацию. На сегодняшний день проектная документация разработана, но заявка на выдачу разрешения на реставрацию к нам ещё не поступала.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь