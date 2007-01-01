Обнинск
В Калуге разработали проект реставрации Дома Циолковского

Евгения Родионова
02.03, 14:00
В воскресенье, 1 марта, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом о реставрации дома Циолковского в Калуге.

— Вот так сейчас выглядит Дом Циолковского. Прошу дать ответ: когда вы его сделаете? Можно уважать Великого человека? - написал горожанин.

В Управлении по охране культурного наследия прокомментировали ситуацию:

— Объект находится в собственности муниципалитета, который и должен финансировать реставрацию. На сегодняшний день проектная документация разработана, но заявка на выдачу разрешения на реставрацию к нам ещё не поступала.

