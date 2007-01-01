В Калуге 9 мая будут идти бесплатные показы советских военных фильмов

В субботу, 21 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом об организации кинотеатра под открытым небом 9 мая.

— Крутой был кинотеатр под открытым небом 9 мая. Надеюсь, что в этом году тоже будет. Будет? - поинтересовалась горожанка.

Министерство культуры Калужской области прокомментировало ситуацию:

— В ИКЦ на постоянной основе с мая по август включительно в рамках программы «Семейные выходные» проводят кинопоказы в летнем амфитеатре. 9 мая также будут показы советских военных фильмов. Показ организован на бесплатной основе.