В Калуге 9 мая будут идти бесплатные показы советских военных фильмов
В субботу, 21 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом об организации кинотеатра под открытым небом 9 мая.
— Крутой был кинотеатр под открытым небом 9 мая. Надеюсь, что в этом году тоже будет. Будет? - поинтересовалась горожанка.
Министерство культуры Калужской области прокомментировало ситуацию:
— В ИКЦ на постоянной основе с мая по август включительно в рамках программы «Семейные выходные» проводят кинопоказы в летнем амфитеатре. 9 мая также будут показы советских военных фильмов. Показ организован на бесплатной основе.
