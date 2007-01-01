Обнинск
-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура Калужская область подписала соглашение с фондом культурных инициатив
Культура

Калужская область подписала соглашение с фондом культурных инициатив

Дмитрий Ивьев
20.02, 10:03
0 345
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 20 февраля, губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл рабочую встречу с Генеральным директором Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Романом Кармановым.

Творческие команды области подали в фонд около 1800 заявок. Выиграно грантов на 225 миллионов рублей. В прошлом году поддержку ПФКИ получили 19 калужских инициатив.

- Расширяем наше партнерство, - заявил Шапша. - Подписали соглашение о сотрудничестве.

В библиотеке Белинского в Калуге открывается проектный офис ПФКИ.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitFSWZjck0rR3RmMWNGQUp6S3U2bEE9PSIsInZhbHVlIjoieUt4NEljaVRhWDhSQVVrbnkxU1BZNC95QWRiU25maVpBb0hlWDcxcURGSXRqYjlRQ3lJUDFNSFQyaFAwdXAxWGppajdlOVBqbFIxbFZXUzBvZzNUK3gwVFY5dGJmSXNoVGxvSXBCdlNubEpHb1N4SW4rOE5tcGhGak1SbHVUdHpLMnFJRU85NUxtV0NQY3UvaVFoZ0JXWEJETFY0ZmJacmtHbm5pa1hGbWlkNnFOQjZEcjJpUEEvTGdUSERsNGk2T1l5S0pzaHF1U1NacUQ2bmVVQ0Q3d3lLZ29ScEkwNUhUaE5nNlhpekZOK0d2VVdVOE9scVFqdGtDek5BTGlJa1ZYb0FOeWJjT2IzS0ltSHIyUENnNU5odjhZZDQxT1YxOWttV1NaY0lQVWY5RE9ZbFM3YjFsSDZOOFpWYjBKUTlPK1VUWStJYlV4SzVqNUpCTTF3bFMvODRNSkw1OTc3ZFdiSEZqZjJPTWNlNWdKb0R0SmlBS0x0S0FXcWZKV2MrRUJVUG5ac1pqK0ZUbDhpckZYbzd0YUVndmFDWk5ZMVN6YncxaENMS0lHUHFnWnBzaGloRFV2UFRtUmEyd1VWbyIsIm1hYyI6ImY2NzM5ZWY0ZTU0YWI4Y2E2NDkzNjk5MWE5ZGI0OTNkMTAyZDFiYTM0Nzg3ZGVjMjE5MDVjNjYwZTE3MmI0ZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklTQ2g1T2YwY0V6TWdWbnF3d1JwOEE9PSIsInZhbHVlIjoiZ1gwNnBFZS9ZUUNjbUczUTkxMHVYblJYa3lwQXpEUDMyaUFuZGJsT0dtNXJ4bEFOTUFHQ293NXBnUnFSTWJTTzAwaU1RWmhsMGF6aCtiWWtyVEVFWFpxRE1teWpoZmFuRTlTL3dhWjE1andDa3ZYK1Jqb05ibytlQlZvZEFmVWpuTHNMQXpVNThSMEs5bDNZNGJzcEoweVR3aHBwUmV4RUJ0UTlMWW8rN2dSS045eE9wbTdCN25FeGt5SDVIRWI0QUM4ZFpqV1lYY0xMbHZHNmpNdzVxazRsU3k3enQ5ZTE1VExNNTVtOFBqL2VTa1Q5VlgwTEUvRkprem9PLy95SkVKbEttcThqdGRPV2JDNXZvQzVvTkRoaDdmTU9HOFd5d1RhN09hMWpxNGVFYkRGU0lTbHZqMUtNaXFxQlpZTU1PTjZ5YXdtZVhsZHJLaUxVeEUvZktTTHRNUzRrMzZQd3c2NFRCemlHWTVEQTBLMlEyZENYQjEzMVRuMU8vR2NaWU9PTjVRVFpFUjZyZXVzTUxxc2NudWRiZkdKZ3dWUUtwc2UxWXVhUis3aENDWEJBSGhFR0NRYUdGaGJZdjBxckkyZUlXQzhYSkRqUEZ3T1hsRENNY3VBKzRYSis0bGt4WURoKytqWVVRVUZLQnBXZnM5aUVmZUFUTDZrclJnamd2OUdxS1liN29sa21hek1EZWdGL0FhS3RwS01CR294aGJZdXhKVUE3RHJlMUh6YTVjalo2eC9YeFBSTUp0K0FzcURYcVBrM0k1Zk90R3paYzN2NlB4L2N1Z0pSczFHRmQrSThIekxFN2NHdmFzWE5PVCtEcDRNTlFBZ3JYLzRuOCIsIm1hYyI6ImFlZDVmNDI1MzkxOTA2ZGZmMmM5MmI5OGViODMwY2I4N2M1OTQ3ZGI4YjEyNTk3NTAxYTM3YzdlZjFhMmY3MjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+