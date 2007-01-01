Калужская область подписала соглашение с фондом культурных инициатив
В пятницу, 20 февраля, губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл рабочую встречу с Генеральным директором Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Романом Кармановым.
Творческие команды области подали в фонд около 1800 заявок. Выиграно грантов на 225 миллионов рублей. В прошлом году поддержку ПФКИ получили 19 калужских инициатив.
- Расширяем наше партнерство, - заявил Шапша. - Подписали соглашение о сотрудничестве.
В библиотеке Белинского в Калуге открывается проектный офис ПФКИ.
