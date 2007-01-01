Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура В посёлке Калужской области планируют завершить строительство ДК в этом году
Культура

В посёлке Калужской области планируют завершить строительство ДК в этом году

Евгения Родионова
18.02, 13:49
1 416
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 17 февраля, житель посёлка Молодёжный Мещовского района оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о завершении строительства ДК.

— Когда Дом Культуры построят?! - задаётся вопросом местный житель.

— Планируем завершить строительство Дома культуры в этом году, - ответили в администрации Мещовского района.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
культура
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJQQVBNNmFnZzRraHlYZ0tnS0JmM2c9PSIsInZhbHVlIjoidTVCdTQvTGVRNVlzMmN6amQrNy8zZ1dBdGlxblA5WmJwMEFiRmEwN1RZMC9IQnhBM0pld0IvSkNoZTFPNUlsZTVWZXgxSkRPb3RFZmQ5VFY3R3N5alFsUktZbHBZTU43M2ptL0sxbUYzemY2aHR4QU5tSkc5K3ZFL1V6VWNxb0V5bHF1VnkyZUUvTmNWeFhrREpuT0ZRYmdBMU1lNkJzRU5jTG1kUWtEYlFCYXJKWnQ4L3BCeWdxSHV1N3ZzWUFNeW5OZGRnMUtGNXN6Q01hSmZZL2ppb1BkdlJ3N1VsaE0xTm5UKzFTSzJtZ21KZlpqM0gwampYVkkzTlIwa2RiaTdqN2g4OWhvWDRla1p3ZG5uaGhvaHYwRGt4RWhTYXNCblB5aHV3T3ZBTHY5bzRmeUZOc2c0Z3p1TDBnY2lxV3QzbUdoaEUwR3ZneWhIengvM2JLQ29QNjFnVkZGL0lNYUZBalZxRng5Q0FKWVJreFV3dWJiMzhETlAzUFJNOW5mZFdrOG1yNjhmNGk1dk9qemxnZDlMbFFyMHFtblMxcjhkMjhvb3RQRGRhQ0d3d3F1OUZoTVlXcUhJNXJGQkcyZSIsIm1hYyI6IjExNjBlN2Q3ZjU4ZjlmNmZjMTNhMzJlZWI0YThiODA1OWU1NDQwNThhNzAxMmZjZWUzMzI5ODIwZDI4N2M1ZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJhcy9lYVBPZXdYOGhqOTFRd2liN0E9PSIsInZhbHVlIjoiaUxFbDk1SGNRaTdPdHhjLzJyUUIwNU1XUVE5b2l4ZVlOQ0xVbHZYR2VkcUs1N2NkUUNHMWpYMlhzUjc1NDgvb3g1SDNFMllYd3hIMFFKR1VTb2hRUW4ycEg0M0lkZG90cWpVbmp2SkF1ZXB0TFh1SVNBMU15TXRsQndjbWpoK0xZREZ4RkFWZHpaRXJ0ZDEvZEpET2VIMkxiQ1JXVUZCeEx3SEEzL1A4bEQ1Y0h3REFqTlhUQnNLeDhRT0lyT2xkaktSd3I4VDVPUlZ5dVpWSWtaR0h6ZlQrMjkvRnR4YlZYbk1uMXBKVm8vdHRWTHpIYXpIbmlNeDBSaTZrMU5aajFVZEZoS3BDQ3JyZ09aaU9qK1lCcmNDNTZMRWs2SHE5Y1VLS2Y1ODM4a2RTZlpSY1JPTXgxL2NwQlhvT1hkTG04d1BDdVIxazFqZ3p6N0dFV0RiYlNOU0JOdGNGYW4yeXRwN2FjNlVsVWw1bFJNNWhlbThHZ0VvZFZRWk1EK0YwZituRTF6Z2JUOTY0NnorVmczUHZOdUVLVmRWdnJQVFJmWlFLSjN2OFVjWlVuUndibUtMNlcyajF5STdGQ2NjeC9mMlBsdGZES25OUlRUcUhNWXdKU0pDdEo3cVp3YytialErSGZ1QVBwRjZFQ1RzUU56VnlRQUJiTGdJWDgwT3N4dk9tbUVIay9jdVhFdE5wcG5CK2tCWTRKbXN6RkhzZHNiUldsM2dZTHFONU9vMmJHdXdrbWQ2YWpYMEl6SUxyLzcwdE9pQ1NEbnNxMGhDU0ljblBHWkR2U3Y3TVVMSFNyTHZMMG1jellORDNuWVhsNXFZU01kK2ZjeGZJanJxaCIsIm1hYyI6ImQwNjA2MDNhNzA4YTZlOGQ5YTc0NTQ5Y2U4ZTUwMDE0YmRlMTdiYTQzOGVkMWM3YmQ2ODBhZjg2MTA3MTZlYTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+