В посёлке Калужской области планируют завершить строительство ДК в этом году
Во вторник, 17 февраля, житель посёлка Молодёжный Мещовского района оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о завершении строительства ДК.
— Когда Дом Культуры построят?! - задаётся вопросом местный житель.
— Планируем завершить строительство Дома культуры в этом году, - ответили в администрации Мещовского района.
