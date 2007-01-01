Обнинск
Главная Новости Культура В Трубино отремонтируют сельскую библиотеку
Культура

В Трубино отремонтируют сельскую библиотеку

Дмитрий Ивьев
17.02, 14:31
0 246
Трубинская сельская модельная библиотека МУК ЖМЦБ имени Н.Н. Ремизова в Жуковском районе стала победителем конкурса на получение федеральной субсидии в размере 8 миллионов 888 тысяч 889 рублей. Об этом 17 февраля сообщил глава Жуковского района Анатолий Суярко.

Библиотеку ждут ремонт, закупка оборудования и книг, а также обустройство просторной зоны отдыха и творчества для всей семьи.

- Федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», частью которого мы стали, направлена на поддержку семей с детьми и повышение доступности культурного наследия страны, - прокомментировал Суярко.

