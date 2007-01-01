Обнинск
Жиздринский музей после ремонта стал популярным местом для жителей и гостей

Дмитрий Ивьев
17.02, 07:18
Благодаря капитальному ремонту по нацпроекту «Семья» Жиздринский краеведческий музей заметно преобразился и привлёк внимание горожан. Об этом рассказал глава Жиздринского округа Александр Барыбин.

За новогодние каникулы учреждение посетили почти триста человек. Многие гости принесли в дар ценные экспонаты, помогая расширить музейные коллекции. Сотрудники провели свыше 40 экскурсий для посетителей разного возраста, а для детей организовали мастер-классы по изготовлению игрушек и аппликаций. Особенно популярны у юных посетителей программы «Тайны Жиздринского музея» и «День рождения утюга», где история оживает через интерактив.

Ремонт и обновление экспозиций прошли в рамках программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

