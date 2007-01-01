Обнинск
Главная Новости Культура Губернатор Калужской области посетил новый модульный ДК в селе Нижние Прыски
Культура

Губернатор Калужской области посетил новый модульный ДК в селе Нижние Прыски

Дмитрий Ивьев
16.02, 07:00
0 266
В селе Нижние Прыски Козельского округа открылся модульный Дом культуры — инициатива местной жительницы воплотилась в реальность всего за четыре месяца. Губернатор Владислав Шапша лично побывал в селе, чтобы оценить результат и пообщаться с жителями.

Сельчане рассказали главе региона, как изменилась их жизнь после открытия ДК. Теперь у односельчан появилось уютное место для встреч, праздников и творческих занятий. В здании оборудовали зрительный зал на 100 мест, библиотеку и отдельные помещения для репетиций.

Ещё один модульный Дом культуры в прошлом году появился в деревне Ильинское Перемышльского округа. Его особенность — небольшая квартира с полноценным ремонтом и мебелью, где сможет жить работник культуры.

Шапша отметил, что такие объекты станут основой для новой программы «Земский работник культуры». Власти планируют привлечь на село 20 специалистов в сфере культуры, а обеспечение жильём станет дополнительным стимулом как для выпускников местного колледжа культуры, так и для специалистов из других регионов.

