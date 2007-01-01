В Калужской области запускают «Патриотическое кольцо»

С 20 февраля по 1 июня 2026 года в регионе пройдет акция «Патриотическое кольцо Калужской области», приуроченная к нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Участники смогут посетить музеи и военно-исторические объекты, собрать коллекцию фирменных наклеек и обменять их на памятные сувениры.

Маршрут проекта, действующий с 2025 года, объединяет ключевые места боевой славы калужской земли. Среди них — Военно-исторический музей «Ильинские рубежи» и кинокомплекс «Военфильм-Медынь» в Медынском районе, музей стрелкового оружия и военной техники «Союз», музей комсомольской славы, Авиапарк «Орешково», Военно-исторический центр «Маршал Победы — Георгий Константинович Жуков», экспозиция о годах Великой Отечественной войны во флигеле усадьбы Золотарёвых в Калуге, музей истории Обнинска, музей «Судьба Солдата», филиал музея Победы «Музей Жукова» и военно-исторический музей «Кременки». На сайте проекта доступна интерактивная карта, помогающая спланировать маршрут.

Принять участие просто: при покупке билета в любом из объектов вы получите «Карту патриота». На каждом следующем пункте маршрута за визит вы будете получать уникальную наклейку. Собранные наклейки можно обменять на подарки — за две наклейки выдадут брелок или значок, за три — бутылку для воды, за четыре — картхолдер или обложку для паспорта, а за пять — термосумку или термостакан.

Выдача сувениров начнётся 15 марта и продлится до 30 июня. Получить подарки можно будет в Центре развития туризма «Калужский край» на улице Ленина, 124 в Калуге или в Туристско-информационном центре Обнинска на той же улице, 129, в Доме учёных.

Организаторы рассчитывают, что проект поможет жителям и гостям региона глубже узнать историю калужской земли и почтить память поколений, защищавших Родину.