Новость дня Культура

В Калуге опубликовали полную афишу Масленицы

Дмитрий Ивьев
10.02, 12:58
Праздничные мероприятия состоятся с 15 по 22 февраля.

Управление культуры Калуги опубликовало афишу Масленицы-2026.

Главный праздник пройдёт 22 февраля:

Театральная площадь 

12:00–16:00 — Городской семейный праздник «Калужская Масленица – 2026» 

Театральная площадь (правый проезд) 

12:00 — Выставка масленичных кукол «Сударыня Масленица – 2026» 

15:00 — Награждение победителей и участников конкурса «Сударыня Масленица – 2026» 

Мероприятия в другие дни:

15 февраля 

ул. Маяковского, сквер «Солнечный» 

12:00 — Праздничная программа «Прощай, матушка Зима! Здравствуй, красная Весна!» 

ул. Хрустальная, д. 44, дворовая площадка 

14:00 — Праздничная программа «Прощай, матушка Зима! Здравствуй, красная Весна!» 

мкр-н Тайфун, Грабцевское шоссе, д. 108, детская площадка 

16:00 — Масленичная программа «Солнечная карусель» 

18 февраля 

пер. Малинники, д. 20, площадка перед ДК «Малинники» 

17:00 — Праздничная программа «Масленица хороша, широка ее душа!» 

19 февраля 

мкр-н Малинники, сквер Шахтеров 

17:00 — Праздничная программа «Прощай, зимушка-зима!» 

20 февраля 

с. Муратовского щебзавода, шоссе, д. 76, площадка перед Муратовским СКДЦ

13:00 — Праздничная программа «Масленица хороша, широка ее душа!» 

мкр-н Кубяка, сквер «Содружество»

14:00 — Развлекательная программа «Ой, честная Масленица!» 

д. Ильинка, ул. Лесная, д. 16, площадка перед Новоильинским СДК 

15:00 — Театрализованная программа «Масленичная карусель» 

мкр-н Ольговка, ул. Ольговская, д. 17, дворовая площадка 

17:00 — Праздничная программа «Душа наша – Масленица!» 

21 февраля 

мкр-н Северный, ул. Дорожная, д. 17а, сквер 

11:00 — Театрализованная программа «Как на Масленой неделе...» 

Губернский парк 

12:00 — Молодежная Масленица 

мкр-н Малиновка, ул. Тарутинская, д. 231, открытая площадка 

12:00 — Праздничная программа «Ай да Масленица!» 

пер. Григоров, д. 9, Дом мастеров 

12:00 — Праздничная программа «Эх, широкая ты, Масленица...» 

Другие площадки 

ул. Гурьянова, д. 27, площадка перед ДК «Силикатный» 

12:00 — Праздничная программа «Широкая Масленица на Силикатном» 

д. Шопино, ул. Центральная, д. 18, площадка перед Шопинским СДК

12:00 — Театрализованная игровая программа «Развеселая Масленица» 

д. Обухово, д. 2а, площадка перед Обуховским СДК 

13:00 — Праздник «Широкая Масленица!» 

д. Колюпаново, д. 116, площадка перед Колюпановским СКДЦ

13:00 — Фольклорная программа «Гуляй, народ! Масленица у ворот!» 

мкр-н Терепец, д. 2, сквер 

13:00 — Театрализованная программа «Как на Масленой неделе...» 

д. Плетеневка, ул. Труда, д. 2, корп. 1, площадка перед Плетеневским СДК 

14:00 — Народный праздник «Гуляй, Масленица!» 

ул. Пухова, д. 52, сквер Городского досугового центра 

14:00 — Семейный праздник «Масленица на Пухова» 

с. Росва, ул. Московская, д. 6а, площадка перед СДК 

14:00 — Развлекательная программа «Широкая Масленица» 

ул. Турынинская, д. 10а, площадка перед КДЦ «Турынино» 

14:30 — Праздничная программа «Масленица-блинница – весны именинница» 

мкр-н Калуга-2, ул. Привокзальная, сквер 

15:00 — Праздничная программа «Гуляй, народ! Масленица идет!» 

д. Канищево, ул. Новая, д. 1, корп. 2, площадка перед Канищевским СДК 

15:00 — Театрализованная программа «Как на Масленой неделе...» 

п. Мирный, д. 5, стр. 1, площадка перед СДК п. Мирный 

15:00 — Развлекательная программа «Гуляй, Масленица!» 

мкр-н Правобережье, сквер Матери 

16:00 — Театрализованная игровая программа «Развеселая Масленица»

