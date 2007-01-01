В Калуге опубликовали полную афишу Масленицы
Праздничные мероприятия состоятся с 15 по 22 февраля.
Управление культуры Калуги опубликовало афишу Масленицы-2026.
Главный праздник пройдёт 22 февраля:
Театральная площадь
12:00–16:00 — Городской семейный праздник «Калужская Масленица – 2026»
Театральная площадь (правый проезд)
12:00 — Выставка масленичных кукол «Сударыня Масленица – 2026»
15:00 — Награждение победителей и участников конкурса «Сударыня Масленица – 2026»
Мероприятия в другие дни:
15 февраля
ул. Маяковского, сквер «Солнечный»
12:00 — Праздничная программа «Прощай, матушка Зима! Здравствуй, красная Весна!»
ул. Хрустальная, д. 44, дворовая площадка
14:00 — Праздничная программа «Прощай, матушка Зима! Здравствуй, красная Весна!»
мкр-н Тайфун, Грабцевское шоссе, д. 108, детская площадка
16:00 — Масленичная программа «Солнечная карусель»
18 февраля
пер. Малинники, д. 20, площадка перед ДК «Малинники»
17:00 — Праздничная программа «Масленица хороша, широка ее душа!»
19 февраля
мкр-н Малинники, сквер Шахтеров
17:00 — Праздничная программа «Прощай, зимушка-зима!»
20 февраля
с. Муратовского щебзавода, шоссе, д. 76, площадка перед Муратовским СКДЦ
13:00 — Праздничная программа «Масленица хороша, широка ее душа!»
мкр-н Кубяка, сквер «Содружество»
14:00 — Развлекательная программа «Ой, честная Масленица!»
д. Ильинка, ул. Лесная, д. 16, площадка перед Новоильинским СДК
15:00 — Театрализованная программа «Масленичная карусель»
мкр-н Ольговка, ул. Ольговская, д. 17, дворовая площадка
17:00 — Праздничная программа «Душа наша – Масленица!»
21 февраля
мкр-н Северный, ул. Дорожная, д. 17а, сквер
11:00 — Театрализованная программа «Как на Масленой неделе...»
Губернский парк
12:00 — Молодежная Масленица
мкр-н Малиновка, ул. Тарутинская, д. 231, открытая площадка
12:00 — Праздничная программа «Ай да Масленица!»
пер. Григоров, д. 9, Дом мастеров
12:00 — Праздничная программа «Эх, широкая ты, Масленица...»
Другие площадки
ул. Гурьянова, д. 27, площадка перед ДК «Силикатный»
12:00 — Праздничная программа «Широкая Масленица на Силикатном»
д. Шопино, ул. Центральная, д. 18, площадка перед Шопинским СДК
12:00 — Театрализованная игровая программа «Развеселая Масленица»
д. Обухово, д. 2а, площадка перед Обуховским СДК
13:00 — Праздник «Широкая Масленица!»
д. Колюпаново, д. 116, площадка перед Колюпановским СКДЦ
13:00 — Фольклорная программа «Гуляй, народ! Масленица у ворот!»
мкр-н Терепец, д. 2, сквер
13:00 — Театрализованная программа «Как на Масленой неделе...»
д. Плетеневка, ул. Труда, д. 2, корп. 1, площадка перед Плетеневским СДК
14:00 — Народный праздник «Гуляй, Масленица!»
ул. Пухова, д. 52, сквер Городского досугового центра
14:00 — Семейный праздник «Масленица на Пухова»
с. Росва, ул. Московская, д. 6а, площадка перед СДК
14:00 — Развлекательная программа «Широкая Масленица»
ул. Турынинская, д. 10а, площадка перед КДЦ «Турынино»
14:30 — Праздничная программа «Масленица-блинница – весны именинница»
мкр-н Калуга-2, ул. Привокзальная, сквер
15:00 — Праздничная программа «Гуляй, народ! Масленица идет!»
д. Канищево, ул. Новая, д. 1, корп. 2, площадка перед Канищевским СДК
15:00 — Театрализованная программа «Как на Масленой неделе...»
п. Мирный, д. 5, стр. 1, площадка перед СДК п. Мирный
15:00 — Развлекательная программа «Гуляй, Масленица!»
мкр-н Правобережье, сквер Матери
16:00 — Театрализованная игровая программа «Развеселая Масленица»
