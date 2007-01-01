В Калуге ждут реставрации храма на Смоленской

В субботу, 7 февраля, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о реставрации храма Преображения Господня на улице Смоленской.

— В Калуге на улице Смоленской есть храм Преображения Господня и он в плачевном состоянии, особенно колокольня. Когда его будут реставрировать? - задала вопрос горожанка.

Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области прокомментировало ситуацию:

— В 2025 году завершился первый этап противоаварийных мероприятий на колокольне церкви «Спаса за верхом». Эти меры позволили значительно минимизировать угрозу обрушения. Мы выражаем большую надежду на то, что в текущем году будет дан старт второму этапу противоаварийных работ. Дальнейшие действия по спасению колокольни напрямую зависят от объема и своевременности финансирования. Мы занимаемся привлечением необходимых средств для сохранения этого объекта.

Напомним, ранее мы писали, что храм на Смоленке заковали в корсет.