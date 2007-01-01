Обнинск
Главная Новости Культура В Калуге представят книгу «Я родом не из детства - из войны»
Культура

В Калуге представят книгу «Я родом не из детства - из войны»

Дмитрий Ивьев
09.02, 10:25
0 178
10 февраля в 12:00 в Доме печати в Калуге пройдёт презентация книги воспоминаний «Я родом не из детства — из войны». Мероприятие приурочено ко Дню памяти юного героя-антифашиста.

Книга собрана из реальных историй людей, которые в детстве пережили войну и позже стали жителями Обнинска. Это не просто архивные записи — над изданием вместе работали ветераны, библиотекари города, детская писательница Елизавета Мацупко и юные художники из обнинской Детской художественной школы, которые создали иллюстрации. Издание вышло при поддержке Фонда «АТР АЭС» в рамках программы патриотического воспитания.

О том, как создавался этот совместный проект, расскажут директор обнинской библиотечной системы Анна Юсупова, писатель и редактор Елизавета Мацупко и директор Детской художественной школы Людмила Дорохова.

Также на встрече обсудят планы калужских журналистов передать этой весной детские книги, в том числе новую книгу Мацупко, в библиотеки Луганска и Первомайска.

Новости по тегу
область
