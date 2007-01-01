В селе Калужской области могут построить модульный Дом культуры
В воскресенье, 8 февраля, житель села Ахлебинино Перемышльского района Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о строительстве сельского Дома культуры.
По его словам, сейчас в Доме культуры нет воды и туалета.
— Были у министра культуры и туризма на личном приёме, и был выезд министра в сельский ДК. Министр в курсе нашей проблемы. Наш ДК уже для нас стал очень маленький, бывает очень много народу на мероприятиях, концертах, население у нас растёт, - рассказал местный житель.
Администрация Перемышльского района прокомментировала ситуацию:
— Нами подана заявка на строительство модульного Дома культуры на 100 мест. В настоящее время документы находятся на рассмотрении. При положительном решении стройка начнется в этом году.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!