В селе Калужской области могут построить модульный Дом культуры

В воскресенье, 8 февраля, житель села Ахлебинино Перемышльского района Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о строительстве сельского Дома культуры.

По его словам, сейчас в Доме культуры нет воды и туалета.

— Были у министра культуры и туризма на личном приёме, и был выезд министра в сельский ДК. Министр в курсе нашей проблемы. Наш ДК уже для нас стал очень маленький, бывает очень много народу на мероприятиях, концертах, население у нас растёт, - рассказал местный житель.

Администрация Перемышльского района прокомментировала ситуацию:

— Нами подана заявка на строительство модульного Дома культуры на 100 мест. В настоящее время документы находятся на рассмотрении. При положительном решении стройка начнется в этом году.