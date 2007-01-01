Владислав Шапша обсудил культурные проекты с Игорем Угольниковым
Губернатор калужской области провёл рабочую встречу с Народным артистом РФ.
- Обсудили совместные знаковые проекты в культурной жизни региона, - рассказал Шапша в пятницу, 6 февраля. - Прежде всего, это Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский». Седьмой фестиваль пройдет в Калуге с 10 по 14 апреля. Скоро будут объявлены участники.
Также речь шла о киношколе «Военфильма», которую открыли на базе Медынской средней школы в прошлом году. Там прошел первый зачёт.
- Поддержать молодых талантов пригласили зрителей. Ребята молодцы. Старались, показали, чему научились. Виден рост, увлечённость делом, большой труд, - заявил глава региона.
