Отменившему концерт в Обнинске комику на 50 лет запретили въезд в Россию
В пятницу, 6 февраля, Нурлана Сабурова задержали в московском аэропорту «Внуково», куда он прилетел из Дубая.
На паспортном контроле комика из Казахстана отвели в отдельное помещение и выдали документ о запрете на въезд в Россию на 50 лет.
Как сообщили в «РИА Новости», решение принято в интересах национальной безопасности России, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Ранее в декабре он в последний момент отменил концерт в Обнинске. Официальной причиной называли срочный ремонт крыши на площадке.
Также Сабуров не смог выступить в нескольких других российских городах.
