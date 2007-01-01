Лариса Долина перенесла свой концерт в Калужской области
Известная артистка не выступит в Обнинске в марте нынешнего года.
Как сообщили во вторник, 3 февраля, организаторы, концерт перенесен на 15 ноября.
Это сделано «в связи с изменением гастрольного графика коллектива и подготовкой новой концертной программы», говорится в комментарии организаторов.
Купленные на март билеты будут действительны.
Ранее, напомним, сообщалось, что выступление в Обнинске могут отменить из-за малого количества проданных билетов.
