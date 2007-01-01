Обнинск
Культура

Лариса Долина перенесла свой концерт в Калужской области

Дмитрий Ивьев
03.02, 17:09
0 986
Известная артистка не выступит в Обнинске в марте нынешнего года.

Как сообщили во вторник, 3 февраля, организаторы, концерт перенесен на 15 ноября.

Это сделано «в связи с изменением гастрольного графика коллектива и подготовкой новой концертной программы», говорится в комментарии организаторов.

Купленные на март билеты будут действительны.

Ранее, напомним, сообщалось, что выступление в Обнинске могут отменить из-за малого количества проданных билетов.

