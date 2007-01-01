В Мосальске 90% юных жителей пользуются «Пушкинской картой»

В Мосальском округе Калужской области программой «Пушкинская карта» пользуется более 90 процентов подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет. Об этом сообщили в администрации округа.

С помощью карты школьники и студенты посещают киносеансы, концерты, литературные вечера и мастер-классы. Мероприятия организуют Центральная районная и детская библиотеки, а также детская школа искусств имени Николая Будашкина.

С 2023 года в районе действует проект «КУЛЬТурныйконТУР», поддержанный министерством культуры региона. Благодаря ему областные театры и концертные коллективы регулярно выезжают с выступлениями в Мосальск. За это время местные школьники смогли увидеть спектакли Калужского ТЮЗа, Дома музыки, областного драматического театра и филармонии, не покидая родного округа.

В 2025 году по «Пушкинской карте» в Мосальске прошло 188 мероприятий и киносеансов, их посетили свыше 1300 человек — на 7 процентов больше, чем годом ранее. В 2026 году к программе планируют подключить централизованную библиотечную систему округа и продолжить сотрудничество с областными учреждениями культуры.