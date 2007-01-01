Обнинск
-23...-22 °С
Культура

Калужский драмтеатр изменил репертуар на февраль

В Калужском областном драматическом театре произошли изменения в расписании.
Ольга Володина
01.02, 09:38
0 301
Скорректировать программу февраля пришлось после скоропостижной кончины заслуженного артиста региона Валерия Смородина, который играл ключевые роли в отменённых постановках.

Театр опубликовал новый план спектаклей: 5 февраля вместо «Школы жён» зрители увидят комедию «Любовь без предрассудков»; 11 февраля спектакль «Недоросль» заменят на постановку «Онегин»; 13 февраля вместо драмы «Старший сын» покажут спектакль «Вас нельзя не любить»; 22 февраля постановку «Вечно живые» заменят на комедию «Как Миша Бальзаминов за счастьем ходил».

При этом все ранее приобретённые билеты остаются действительными.

- Желающие могут вернуть билеты по месту приобретения строго до начала замененного спектакля. Билеты, купленные в кассе театра, могут быть возвращены не позднее чем за 72 часа до начала спектакля, - сообщают в администрации Калужского драмтеатра.

