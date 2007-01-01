Обнинск
Прощание с Валерием Смородиным пройдёт в Калуге 31 января
Новость дня Культура

Прощание с Валерием Смородиным пройдёт в Калуге 31 января

Дмитрий Ивьев
30.01, 11:56
1 692
Заслуженный артист Калужской области скончался 28 января в возрасте 65 лет.

В субботу, 31 января, в 10:00 состоится отпевание в ритуальном зале на улице Баррикад, 114.

А в 11:00 начнётся прощание в сквере за драмтеатром.

Напомним, Валерий Смородин умер, вернувшись домой после спектакля «Борис Годунов», в котором он играл князя Шуйского.

