Прощание с Валерием Смородиным пройдёт в Калуге 31 января
Заслуженный артист Калужской области скончался 28 января в возрасте 65 лет.
В субботу, 31 января, в 10:00 состоится отпевание в ритуальном зале на улице Баррикад, 114.
А в 11:00 начнётся прощание в сквере за драмтеатром.
Напомним, Валерий Смородин умер, вернувшись домой после спектакля «Борис Годунов», в котором он играл князя Шуйского.
