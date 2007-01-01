Калужский актер умер, вернувшись домой после спектакля
Как мы уже рассказывали, 29 января стало известно о безвременной кончине известного актёра драмтеатра Калуги Валерия Смородина. Ему было 65 лет.
Последний свой вечер он провел на сцене, сообщили в театре.
В спектакле «Борис Годунов» Смородин исполнил роль интригана князя Василия Шуйского.
- Как всегда, с предельной отдачей. После спектакля его не стало... – рассказали в театре. - Светлая память!
Дата и время прощания с актером пока не сообщаются.
