Калужский актер умер, вернувшись домой после спектакля

Фото: драмтеатр.

Как мы уже рассказывали, 29 января стало известно о безвременной кончине известного актёра драмтеатра Калуги Валерия Смородина. Ему было 65 лет.

Последний свой вечер он провел на сцене, сообщили в театре.

В спектакле «Борис Годунов» Смородин исполнил роль интригана князя Василия Шуйского.

- Как всегда, с предельной отдачей. После спектакля его не стало... – рассказали в театре. - Светлая память!

Дата и время прощания с актером пока не сообщаются.