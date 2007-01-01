Обнинск
Новость дня Культура

Калужский актер умер, вернувшись домой после спектакля

Дмитрий Ивьев
30.01, 09:37
1 1941
Фото: драмтеатр.
Как мы уже рассказывали, 29 января стало известно о безвременной кончине известного актёра драмтеатра Калуги Валерия Смородина. Ему было 65 лет.

Последний свой вечер он провел на сцене, сообщили в театре.

В спектакле «Борис Годунов» Смородин исполнил роль интригана князя Василия Шуйского.

- Как всегда, с предельной отдачей. После спектакля его не стало... – рассказали в театре. - Светлая память!

Дата и время прощания с актером пока не сообщаются.

