В Калуге умер актер Валерий Смородин

В четверг, 29 января, он этом сообщили в драматическом театре.

Смородину в начале января исполнилось 65 лет.

- Нас постигла тяжёлая утрата: скоропостижно скончался один из ведущих актёров Калужского драмтеатра Валерий Леонидович Смородин, - прокомментировали в театре. - Жизнь этого человека поистине удивительна. Он родился на Алтае и начинал трудовую жизнь трактористом в колхозе. Но тяга к искусству оказалась столь сильной, что Валерий поехал в Москву и поступил на факультет музыкального театра и эстрады Государственного музыкального училища им. Гнесиных. Впоследствии артист не раз украшал своим приятным певческим баритоном многие спектакли. С 1990 года Валерий Смородин служил в Калужском драмтеатре. В тяжёлое время конца девяностых он, чтобы прокормить семью, вынужден был уйти в коммерцию.

Вернулся в театр он в 2009 году.

- Яркое дарование характерного актёра обращало на себя внимание режиссёров, приносило любовь зрителей, - вспоминают о нем коллеги. - Незабываемыми стали его роли: Расплюев в «Свадьбе Кречинского» А.Сухово-Кобылина, Доков трагикомедии «Оркестр Титаник» Х.Бойчева, Сеньор Хуан в мелодраме «Последняя женщина сеньора Хуана» Л.Жуховицкого и многие другие. Смородин вырос в актёра по-настоящему большого. В последние годы он создал ряд ярчайших образов, среди которых Микич Котрянц в «Хануме» В.Константинова и Б.Рацера, Крутицкий в комедии А.Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Талант разнопланового актера ярко проявился в том, что В.Л.Смородин сыграл одну за другой роли, в которых не было ни капли комизма: шекспировского короля Клавдия в «Гамлете» и врача Бороздина в реалистической драме В.Розова «Вечно живые». По-настоящему этапными стали роли «маленьких людей» - Башмачкина в гоголевской «Шинели» и Сарафанова в драме А.Вампилова «Старший сын».

В 2021 году Смородин одним из первых был удостоен почётного звания «Заслуженный артист Калужской области».

В последние дни жизни он репетировал роль стареющего вояки капитана Бернардо в классической испанской комедии.

Напомним, в конце 2025 года наше издание признало Смородина медиаперсоной года.

О планах на нынешний театральный сезон он рассказывал в нашем интервью.