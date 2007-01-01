Обнинск
Культура

Два новых Дома культуры откроют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
23.01, 11:54
1 229
Модульные здания возвели в селах Нижние Прыски Козельского района и Ильинское Перемышльского района.

- Модульный ДК – это современное, полностью оснащенное «под ключ» учреждение культуры, которое было построено в сжатые сроки, - пояснил 23 января министр культуры и туризма региона Павел Суслов. - Здесь созданы все условия для творчества, досуга и развития жителей всех возрастов.

По его словам, сейчас на объектах остались совсем небольшие доделки.

