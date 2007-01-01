В Калуге Георгиевский храм нуждается в ремонте

Об этом в понедельник, 19 января, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм». По её словам, старинный Калужский Георгиевский храм на Баумана, 14.

— Храм разрушается, поэтому нуждается в ремонте. Об этом мне рассказывают сотрудники храма. На святое дело-помощь в ремонте храма нужны спонсоры и включение храма в программу по ремонту, - написала горожанка.

В Управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Поддерживать объект культурного наследия в надлежащем техническом состоянии обязан его собственник. Храм находится в собственности Калужской Епархии. Для включения храма в программу финансирования реставрации необходимо, чтобы правообладатель направил соответствующую заявку в Минкультуры России.