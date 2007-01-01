Обнинск
-15...-14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура В Калуге капремонт колледжа культуры проведут только в следующем году
Культура

В Калуге капремонт колледжа культуры проведут только в следующем году

Евгения Родионова
16.01, 17:45
0 326
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 16 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по ремонту колледжа культуры.

По её словам, сейчас там учиться невозможно.

— Когда планируется ремонт колледжа культуры? Невозможно учиться ребятам, - написала горожанка.

— Сейчас завершается подготовка документов для проведения капитального ремонта здания колледжа. Капитальный ремонт планируем начать в следующем году, - ответили в министерстве культуры Калужской области.

Новости по тегу
культура образование недвижимость
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
25%
0%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlMUHB3WTg3SnpZYW1IeENMdi9jaEE9PSIsInZhbHVlIjoiUTdmNUsyTzdnTlE4Qm9ySUhmeW5xamcrbjlxdE9aRzN2ME1VdlQvNjNweWVBTlVQaHV0b2VmVHVSczFTRDg0cmRDLzFNMEZrMmJsNFVCVlJUTTQzckNrMnd0dWlCS3Rpb0JWdHFodDJaV2lIL1VhYUk2NmZzenJVU3pWMytKUVExdlZNdk9qK1hHNnpVNElDalFqRG9iakhFRS9QejJQaXJuVy9PSHBaL3orQjFTZ1VZMXpjQ3QxWEwyR1I1eE5oSFk0eEptVU1PYVBSMkZ0aEZYVjhPQmZzSVI5K0lIUUI2L0VhdXJEUHBLSmhtZWREeCttL0MzWmZJeHp2eS9jSFYzOEYycE5aVis0OENaR1c5UHNtb2RCOGJvNFRzQy9zbCtZV3V2YnRCTisxckZxUTd2YmVHU015c3AzeUlGM1VibzNwMEx5eHNpY3BBSmRObytFVGIxL2VSaHdPUnlucFdnS3dsT3R6S2FlQnU1cWdoUkpjN0NXVjR1UTRNcXM5OGdHKzVTbExmWDNndUJOWDZDYVFuTkhiVmFGZ0JMRmFaM0JCS2xBWURZbjNSQ004QkgxcXhrL251TEtTRS81eCIsIm1hYyI6IjlhZWQ4YTAwY2U0ZTE2Mzg2NThmNjIyYWI2Zjg3NDhlN2JjOWQ2ZjgzYTE5NjZkZjVjZThiZTk4YTg0N2MxYWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjZibjV3emZwbTRnNi9aalNHZ0hWNkE9PSIsInZhbHVlIjoiVDhNU1Z6V1NiM1RPTGtLRU5oMSt1SGdvaTBXN2tRWmltSkkrQWlJbDFZZ0xaVlZpK01mTERnTnNReDBFMlNzdVdlSy9wVS9IUUtPRXNGb1F6YmhOdXZKRmpuWnRWVWkvTFFJbHYwWUhDamUxTm9PWDBucGU4NzE3elF4YlVoMGI3OGUrdjRIeWFNUGVSOVFsVThHSzJjUldWcW43ZWZWWXJrWTUwTFU2YjZxUGdUcGd4RUVXVkxrT1AxbzdocFZFT3ZJVmlEeEtoQmRDU2dRTkJLUENNbXEvSUJXdE1hcEQzK3oreFNwMlJqMW5VTkM0ZWIyb25YMTlPMGhQeWV2Tks4Qk1FbHc1Nm41UFMxVTQxV09McEZUSkxtbnlhWDBxcVVmRU10SUZTRnc3SUhuWnJkUE5GS2ZoZ25HeDZuc1hwNDA5YlFPZWtVakwzdGRDdDZLOFg4cXpJblVTMFhNNUh1UCtRV21maFJWN2F2Y0VCL2R3VzE4cWxZMEdGbDlyNUdheXRSVys3TVRIU2V5Z3Q2MVVDODg3Um8rejg4ZHFRZ0ZsVVI5SGFRenlmSXJ4bi9lK1BYbXF5Ujd5NHlZamJoaUJGVEk3VCtQK2RjRDVFZExsWEZoajNuN3psTXF5R3lLQ043TWhuLzdiT05PNlRiRGdJOElxUEgvNGF5b05mMUwzNWlsQlJjMEhieEdsQnhreXpkNW5WWWg1OEdodDIrUWtiSEx6M1pVM0xFWllPd0hWL05hV0NqVGhIVjU0TXhCd3JMa1lLWWttUWdNeFZIVGEwQldGa01rOEI2U2Q5Y2NRSG1sOEZOdTdRbDg3NXFxRkhkOWNJOWoxRjJIMiIsIm1hYyI6IjQzMzc2NGJkNzYwMTIxMjdjYmI0NTNlMjg4OTBlOWRhMjY1YzMwMThlMTY4MDNkYmE0N2Q0Mzk3MDI3MmU1MDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+