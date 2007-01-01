В Калуге капремонт колледжа культуры проведут только в следующем году
В пятницу, 16 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по ремонту колледжа культуры.
По её словам, сейчас там учиться невозможно.
— Когда планируется ремонт колледжа культуры? Невозможно учиться ребятам, - написала горожанка.
— Сейчас завершается подготовка документов для проведения капитального ремонта здания колледжа. Капитальный ремонт планируем начать в следующем году, - ответили в министерстве культуры Калужской области.
