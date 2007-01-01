Что будет с калужской церковью Спаса Преображения на Смоленке
В пятницу, 9 января начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков сообщил, что первый этап противоаварийных работ завершен
На колокольне установлены контрафорсы - поддерживающие элементы, защищающие постройку от обрушения.
Также проведены работы по укреплению фундамента храма.
Второй этап восстановления будет включать в себя противокарстовые мероприятия.
Для этого понадобится поддержка федерального бюджета - соответствующие заявки уже поданы в федеральное Министерство культуры.
Работы по восстановлению храма продлятся до 2027 года. В текущем году перекрытие улицы Смоленской сохранится.
