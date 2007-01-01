Афиша Обнинск
Что будет с калужской церковью Спаса Преображения на Смоленке

В пятницу, 9 января начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков сообщил, что первый этап противоаварийных работ завершен
Михаил Тырин
09.01, 16:32
0 239
На колокольне установлены контрафорсы - поддерживающие элементы, защищающие постройку от обрушения.

Также проведены работы по укреплению фундамента храма.

Второй этап восстановления будет включать в себя противокарстовые мероприятия.

Для этого понадобится поддержка федерального бюджета - соответствующие заявки уже поданы в федеральное Министерство культуры.

Работы по восстановлению храма продлятся до 2027 года. В текущем году перекрытие улицы Смоленской сохранится.

