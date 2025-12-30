Билеты на новогоднюю сказку есть, но мало

Драмтеатр напомнил расписание «Тайны третьей планеты» на новогодние каникулы.

Как мы уже писали, в декабре в калужском областном драматическом театре начались показы новогодней сказки «Тайна третьей планеты».

А в преддверии Нового года облдрама напомнила калужанам расписание спектакля. Он будет идти два раза в день 1 января и три раза в день со 2 по 8 января.

Мы же, памятуя об ажиотаже прошлого года, когда калужане за билеты чуть ли не дрались в очередях, решили посмотреть, есть ли свободные места на постановку?

Оказывается есть, но мало. Партер и амфитеатр раскуплены полностью, на часть показов нет билетов и в ложи. Однако на ярусы приобрести их возможно.

Расписание спектаклей:

1 января, понедельник: 14:00 и 16:30

2 января, вторник: 11:00, 14:00 и 16:30

3 января, среда: 11:00, 14:00, 16:30 и 19:00

4 января, четверг: 16:30

5 января, пятница: 14:00 и 16:30

6 января, суббота: 16:30

7 января, воскресенье: 11:00 и 14:00

8 января, понедельник: 11:00, 14:00 и 16:30

Также новогоднюю сказку можно посмотреть и после праздников. 18 января состоится один показ. На него билеты можно найти и в партер. Правда, точечно.