Культура

Историческое здание в центре Калуги передали филармонии

Дмитрий Ивьев
29.12, 15:11
На улице Кутузова, 24, где раньше располагался музыкальный колледж им. С.И. Танеева, передали в ведение областной филармонии. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия региона.

- Здесь будут базироваться и репетировать детские музыкальные коллективы, а также проходить концерты, - пояснили в Управлении.

В планах – полный ремонт инженерных систем, кровли, стен, полов и водостоков.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Построено в 1890-е - 1910-е годы.

Новости по тегу
недвижимость
