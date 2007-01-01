Афиша Обнинск
Приглашаем калужан и гостей города окунуться в атмосферу настоящей зимней сказки

Дмитрий Ивьев
26.12, 16:58
Зима подарила каникулы, а вместе с ними — улыбки и радость близких! Приглашаем семьи Калуги на новогодние праздники и программы, которые согреют сердце и подарят незабываемые радостные моменты!

На сцене Арены КТЗ пройдёт концерт памяти Дмитрия Галицкого — прозвучат все хиты группы «Синяя птица».

«Синяя птица» — советский вокально-инструментальный ансамбль (ВИА), существовавший с 1972 по 1991 год.

Впоследствии название «Синяя птица» приняли несколько российских музыкальных групп, состоящих в том числе из бывших участников оригинального ансамбля и выступающих с его репертуаром.

Романтика в каждом звуке, настоящая любовь в каждой строчке, предельно искреннее исполнение, профессиональные музыканты и только живой звук!

Погрузитесь в атмосферу 90-х: в Калуге выступит группа «Нэнси» (солист — Андрей Костенко).

Публику ждет концерт, где прозвучат песни, вызывающие тёплые воспоминания у всех, чья юность прошла в те годы.

Легендарная группа «Нэнси» записала более 20 альбомов. «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Ива», «Отель» и другие стали супер-хитами.

