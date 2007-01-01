В Думиничах открылся Центр хлудневской игрушки

Он стал подразделением Дома народного творчества и кино «Центральный».

- Здесь можно узнать историю и особенности промысла, слепить глиняную игрушку с использованием традиционных приёмов местных мастеров, - рассказал 23 декабря губернатор Калужской области Владислав Шапша. - В центре будут проводиться мастер-классы, творческие встречи, экскурсии, квесты.

Он напомнил, что Хлудневский промысел - важная часть культурного наследия нашего края и официальный региональный бренд.