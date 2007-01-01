Афиша Обнинск
Скончалась заслуженный работник культуры Калужской области Ольга Токарева

Дмитрий Ивьев
05.12, 11:04
Заведующей труппой Калужского областного драматического театра было 78 лет. Об этом 5 декабря сообщили в театре.

В 1972 году Токарева окончила Красноярское училище искусств и поступила на работу в Русский драматический театр г. Якутска в качестве актрисы. Через несколько лет стала заведующей труппой Русского драматического театра в Якутске. После переезда в Калугу в 1991 году недолго работала помощником режиссёра в драмтеатре, а затем была назначена на должность заведующей труппой.

- Ушел не просто работник высокого класса, наш театр потерял частичку своей души, восполнить которую будет непросто, - говорится в комментарии театра.

