В селе Ахлебинино Калужской области модульный Дом культуры могут начать строить в 2026 году

В понедельник, 1 декабря, житель села Ахлебинино задал вопрос о строительстве сельского Дома культуры в мессенджере «Телеграм».

По его словам, местные жители очень ждут содействия в решение этого вопроса.

— Наш Дом культуры уже для нас стал очень маленький, бывает очень много людей на мероприятиях, концертах. В нашем ДК нет ни туалета, ни воды, - написал мужчина.

Администрация Перемышльского района прокомментировала ситуацию:

— Нами подана заявка на строительство модульного Дома культуры на 100 мест. В настоящее время документы находятся на рассмотрении. При положительном решении стройка начнется в 2026 году.