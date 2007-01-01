В Мосальске проходит областной музыкальный конкурс "Народная мозаика"

Народные коллективы из разных уголков Калужской области встретились на сцене местного ДК 29 ноября, в субботу

Фестиваль посвящен памяти композитора Николая Будашкина, 115-летие которого отмечается в этом году.

Виртуозы игры на народных инструментах, в том числе редких и старинных, стараются завоевать признание жюри, в состав которого входят музыковеды и преподаватели из Калуги и Москвы.

Вход в зал свободный, зрителей много, так что признания и аплодисментов хватит всем выступающим.

Конкурс закончится гала-концертом и награждением участников.