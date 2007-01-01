Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура Ремонт кондровского Дома культуры в Калужской области начнётся после подготовки смет
Культура

Ремонт кондровского Дома культуры в Калужской области начнётся после подготовки смет

Евгения Родионова
17.11, 10:45
0 261
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В субботу, 15 ноября, житель города Кондрово Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о ремонте дома культуры.

— Когда решится вопрос с ремонтом Дома культуры в городе Кондрово? - написал горожанин.

Администрация Дзержинского района прокомментировала ситуацию:

— В настоящее время готовятся сметы на капитальный ремонт городского дома культуры для участия в заявочной компании в рамках национального проекта "Семья". В этом году за счёт местного бюджета в ГДК капитально отремонтирован зал хореографии, туалеты. На следующий год также планируется ремонт внутренних помещений.

Новости по тегу
культура
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9vbGlmUHJnOE1FOUVKYW9wNmdQd3c9PSIsInZhbHVlIjoiU3lvQlJOU283RzI1R1B6S3JQQkRkQS9HYjltT04zZWJqSk1ieVo2aHZ1ZlNIbEFMZHJBVFV4VzRZNVAzOXkzUXcwU2I0c1ZvNVlHb1ZKcVVycHV3UzhhTGJNY3FRdmJLWk4xbUdNamgwL3RZZjZ0RmRUeTBPTjh2VTFwcGdQWnlleFc2RFpCaHN3QXp6dHdTMFdyL3greHNMWWFRU3hWZWtpTTF2ckI1NlZQa3pNUUN3aHRRVGZZcGpCNDVhTGtNRDlYcGFjcWxZMnIrR1JQbDhFNmMxd2lFMlQxdmQvREJxdG9vVjRjZnlGUXNEU2FZMHdOaGRDSlkvYlJNTmJtVzF0UmhIdDRXVDUxSkVMWG5sM0lLUkN1SURPSmozYVhPYitNZHBDK01oNVMvSUU2V0crTTloSUpNZDhiL2E0NFV6NVF6QWNxbzZJZklGQ3BUaTF1R1NzL3F2aDVXKzhRVDhMUHYrZDFHWDU0V2h3U2xjb29zaURrSTZIVEhOWmM2Ti94T2tTOHlqd2laNzVIU2Q5b3FCaEN1V0k4dEYydU1hZTV2UXBTaERBdDNndWtPa1Bwa3I5Ukd0ZmpseC9zQSIsIm1hYyI6ImJkYzYzODk1MmFiYzA1OTc5OWViZTc1NzE4NGJiODJiYWEwODk2YWJkYTVjZjAwNWI4ZTBjODU3YWMyOTBmODIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9UdDJvdlFGYVdOOVBRenVwT2VWNkE9PSIsInZhbHVlIjoiZUttT2tsZnM4Q3h0K1c4N3F3R2VCdlA3eWhUMlc0N2RxSVdjZnB5SG9zdUVmaVR2bUZIQk1UYnRNZ0tzbU9hZzliWFpvL1NRdjR4SFN3YVl3ZUlRVHFReWZqUlNQOTBMRUV6aTJWQy9NSlJGL2F6WFBhV2lVVzZHNkZTUEZhcjVlbFdhaEF0R2ZQcHFCQ0w5SnhwLzdQSkJKWFJpN2dvK1BxVHJyWXZyTkFsL0cvRnRLanJScTVOYmVTM29RWHRRSWp6TE1TM0xLZi8xSm44OHhmcFJCZ05VQXQzWHkzZU04eWxqUnV2ZXJBajhFeldzTFNXVkZsNlJ5azRGVkxTOFladFIwTU1NaFJVOVZDVHB2cUZsWnRwTnFHM3NDcyt6SWhQdGUvckcrekJ3UXpjS2RQd2hEQ29uRDFNVWIvcWM0TUMySWE2Y0I0ZGtDWnVlQWN1NXRtMUdmcDJQT2o1NWNYZ3duUE56RVlKTGl4N3BoV1pFVlRZblR2MmRrSmMwZXJkVTdMSjJmSjZqclU2T0dkRDdZa2daVm5VY3hwR1J1R2FKSXpzUmk1RGsydUZ0QWdFODZHSjJuRmpzSUJkMjRhbTIyQVhmdWdmVVAxdXZET2FaV292VGVGbVovbUcvalRjVzZ3cnpPM29hc3lCbXdBbWdEWGlyQUpPdmV1QThYVGZFaDVELzBqSDM5a2FwV1k5RmljSlBHSGVURUprVjlJYXE2NUd5czhyU0Q0T0dINjdQTU9WYXk5ZCtkTmNjZXhzMzB4Z2M4R21vRzVNdXBTVEZIaDZJQVMrSVUveHUvWkR3K0M2bFhUbGdlWmJPVHhNZlFCU2lJdFhOQVpWSyIsIm1hYyI6ImEyMWY1YWE3NTI2ZDU3MzY0MGQ3NGYxNzIyZmZjZjg1ZTM1MWY4ZDg0YzA3YmYxOTdkZDNjNTlkZTQyZTZkODIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+