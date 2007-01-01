Ремонт кондровского Дома культуры в Калужской области начнётся после подготовки смет
В субботу, 15 ноября, житель города Кондрово Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о ремонте дома культуры.
— Когда решится вопрос с ремонтом Дома культуры в городе Кондрово? - написал горожанин.
Администрация Дзержинского района прокомментировала ситуацию:
— В настоящее время готовятся сметы на капитальный ремонт городского дома культуры для участия в заявочной компании в рамках национального проекта "Семья". В этом году за счёт местного бюджета в ГДК капитально отремонтирован зал хореографии, туалеты. На следующий год также планируется ремонт внутренних помещений.
