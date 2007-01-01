Афиша Обнинск
Культура

Калужская культура получит федеральные деньги на пять проектов

Дмитрий Ивьев
14.11, 11:44
0 192
Еще пять проектов в сфере культуры, патриотического воспитания молодежи, сохранения народных традиций будут реализованы в нашем регионе при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В пятницу, 14 ноября, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Всероссийский фестиваль «Танцсоюз» направлен на поддержку молодых хореографов. Он пройдет в Калужском ИКЦ в третий раз.

Исторический фестиваль «Петровская ярмарка» в Мещовске - возрождение местной традиции. Ярмарка всегда была здесь не только торговой площадкой, но и культурным событием.

«Святые заступники Земли Калужской» - образовательный проект, направленный на сохранение духовно-нравственных ценностей.

Проект «Искра невской твердыни: подвиг Ленинграда зажигает сердца юных россиян» строится на принципе «ожившей истории». Это спектакли, выставки, киноуроки, встречи с ветеранами.

«Георгиевский крест: три века русской героики»: история России через художественные образы.

- Калужские НКО и предприятия на реализацию проектов получат более 11 млн рублей. Фестиваль молодых хореографов в Калуге проводит московская организация. Победителям успехов в воплощении инициатив, - заявил Шапша.

