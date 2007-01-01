В Калуге прошла Всероссийская премьера спектакля в юбилей Великого стояния на Угре
В Калужском областном драматическом театре 11 ноября состоялась всероссийская премьера спектакля «Царь и Бог» драматурга Ильи Кузьменкова. Постановка приурочена к 545-летию Великого стояния на реке Угре.
Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, это единственное в отечественной драматургии произведение, полностью посвящённое эпохе правления великого князя Московского Ивана III.
Губернатор отметил, что спектакль вызвал большой интерес у жителей: зал был полностью заполнен.
