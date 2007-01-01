Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура В Калуге прошла Всероссийская премьера спектакля в юбилей Великого стояния на Угре
Культура

В Калуге прошла Всероссийская премьера спектакля в юбилей Великого стояния на Угре

Дмитрий Ивьев
12.11, 08:08
0 117
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Калужском областном драматическом театре 11 ноября состоялась всероссийская премьера спектакля «Царь и Бог» драматурга Ильи Кузьменкова. Постановка приурочена к 545-летию Великого стояния на реке Угре.

Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, это единственное в отечественной драматургии произведение, полностью посвящённое эпохе правления великого князя Московского Ивана III.

Губернатор отметил, что спектакль вызвал большой интерес у жителей: зал был полностью заполнен.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllKcWtobkZFSnBMaTZ6UG9tMDZSMFE9PSIsInZhbHVlIjoiaU1VWHovZEtabmwrUmdSRVNvTS9kY0lzOHYra25qSk5LMkplUzZvRlNVa01LTFRuQjFBTXpOMG5wbS9VeWdncUpUaDQzYkVtc1pOeHZSQk84TVZTTjBKT1FwUUVrM3ZEdkJSU01PRk1GSW1PYVVmSWZpSzJ0RU0yWFgzc2RZQ0xjMGhYa1doU3BFelZkb29SMzVpblZyejBaZi9LcVh5TzhSb08wMWJadXJCa2lWa09SUng1bXBlOHRFeThBUThjTjZUclBIcXp2a2pqN3lMR2NDdTg3bXNaSHc5MlhsQTMzZTBuODd3TW85T3FCTlN6VWRnR3ljSDZGRFFMblREa3k4OUw4MTlHaVRNaThHUGdsaGU3V1VyZGl3Y2N2Rmx3SmExOVpDb1Q0YmwxRzVLNEdpSzJpWWM2RDZTNWNaODd4aHF6Si9PRFdQTGtaMjN4dy9XK216UFlxdGZaNXNFRERYMFpLdTV3dThMN3pXanQ2OUtwTGNkR2lJU2RrTmxPR21hclVUZ0twc015Vkg2N2tXU0lzVGc5UU1BWXVRN1IrdGtSY0VEWEliWVdpaWxSdDB2RlNqK2lId2Q3MDFnRyIsIm1hYyI6IjliZTg2ZjI3NjY0MzgzODdjZGZlYTdlODI0M2Q4NWY3NDM1YWU4NWExMzI3NjIzMTNkNWIyMTFhMWJjYjM2YjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJPbDBKOFJyZFdUWm9ydGxDQWg1Ync9PSIsInZhbHVlIjoiVjJ2U3d4T3BScmZpN09XaXQ2Z2p5VkJvN2JPQVdubmNnMGFwM1c5ZjlhVlZhL3R5OGdXZFcvdmNIei9rRHUyclpuQi9JS01yQVpkNHd1U0VHUkRoVjMxYVRvY2wyWTJRNFhoNnkwYjFtZ3VUVk9KaXFBK09JajlDeW5LYkVraGhmWjNEREdjazRKbEhxV2xUSzl6NXNyc0tvMCsyQytBNnFVdWFNS3JKRlB4L3VkWVZJaTg0dFlqQkhaNXA4NFJkYnBuZTR5b0xBeXY4K3BEME1ZdFc5enQzSXJiWVJ0Qmczcy9QZDFteUdwWmt3SmZUQUM4MG1kT2cyWTZ1aStVVGdqdlhTM3lSZTRGSUtiVCtBd1JDTlBVem92RnhHNDBPYXQwWS90MSt6c0VTT1Z4cG5wM0dtMjhCVEl4dUFOK0RZcDhSb01Sc0FYTzNVSlArQVFDOFVjaUtUc2VUYXVZQmF5cWNIRno2SVl1TW9CNUVVMzh6MytQaGlNbGxzOTZnZDU2eVVQMXE1R0tleTIzYXRlY1hhTG5OWGRtNFlMY05yN21LbHd5aUdRZWJpa3ZRV1lJaEFWWTBiSk9zN0YwWE81WG94N1JDNGIyUzloSUpEU0Q4UkxpaVk5N1lwSE9LN3BjWFV6aEt3NE05czlmWjBHbWJrMFJ2VWhUSEJTRCthOWFRVWRuYmRCSEI1NGRua1FVU2Rzb1QxaWNUQVRmVmE3M0d5S0UyV3pmWmpwc2F5SFEwZmw0OU5paTB4UFZYMlpuRjMwbnQvQmVVdm95emVTSDNjQWVYZVlORXJWQWVzcTRhREluS2V0aGhGMmFpbGh6RWdwNDVpY2R3eU13VCIsIm1hYyI6ImNhNDExNGVlMDljMDVkN2U0MGE1Y2YyMzdjZTNhZmFmZTczZDM5NDAwNTc5YmFjMDI3MGMxMWMxNDU1YTE1NjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+