Культура

Писатель Александр Лапин представит в Калуге дилогию «Две жизни»

Дмитрий Ивьев
11.11, 12:12
0 309
Издание объединяет романы «Крымский мост» и «Копье Пересвета».

Встреча с читателями пройдет во вторник, 11 ноября, в научной библиотеке имени Белинского в 14:00. в зале на третьем этаже.

А утром этого дня известный писатель и публицист, член Союза писателей России побывал в эфире радио «Комсомольская правда - Калуга» (93,1 FM).

Запись эфира доступна в нашем сообществе в ВК.

(16+)

