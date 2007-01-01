Писатель Александр Лапин представит в Калуге дилогию «Две жизни»
Издание объединяет романы «Крымский мост» и «Копье Пересвета».
Встреча с читателями пройдет во вторник, 11 ноября, в научной библиотеке имени Белинского в 14:00. в зале на третьем этаже.
А утром этого дня известный писатель и публицист, член Союза писателей России побывал в эфире радио «Комсомольская правда - Калуга» (93,1 FM).
Запись эфира доступна в нашем сообществе в ВК.
