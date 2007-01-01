Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура Калугу рекламируют в Москве
Культура

Калугу рекламируют в Москве

Дмитрий Ивьев
07.11, 09:44
2 358
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Калуга стала одной из восьми финалисток всероссийского конкурса «Культурная столица 2027 года». Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, добавив, что в Москве уже запустили социальную рекламу с призывом поддержать город - её размещение на уличных экранах стало возможным благодаря местным инвесторам.

Глава региона отметил, что Калуга имеет все основания претендовать на этот статус: у города богатая история, уникальная архитектура и множество культурных достопримечательностей.

В 2027 году в регионе запланирован ряд значимых событий: 170-летие со дня рождения Константина Циолковского, 60-летие Музея космонавтики, 250-летие Калужского драматического театра и 30-й юбилейный Международный фестиваль «Мир гитары».

По словам Шапши, победа в конкурсе откроет для жителей, особенно молодёжи, новые возможности для культурного развития, поможет привлечь федеральную поддержку на обновление инфраструктуры и памятников, а также стимулирует туризм и развитие гостиничного бизнеса, что положительно скажется на доходах регионального бюджета.

Проголосовать за Калугу можно на портале «Госуслуги» до 5 декабря. Результаты народного голосования станут одним из факторов при выборе победителя.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdwZjFNQWREaVlORE5MUkpGeXU1WFE9PSIsInZhbHVlIjoiK0MwMG9DajhrTDlnYjhaUmtiQjVXc0lUTGxjby81b3N5Ny9KbEVGaDBORmloRWdNYkhCOHRZS2JEdUkzOXJhVm83S1E3enkrSFkwbyt5SnRwN0tMTlFmWEdnSU5nZlVQUXJrK1VCby96MWVWdVJ1MEJpd1YxRlZudVV0TUwySlhXcHF5Nkt3MUNVbEIrNFlGZ3JiRXNEeXI5Tm1FYWhGUVVpK1d4NmlJdWlnL1k3MFdYK2FDRWdwSGlyb2liUDFzaHBOV2lIZ2ZHWHNJMGlrL1c1cUJoVm5xZXpzbVp3cDY4VmJFeXlQd2QvRUZMWS9RUklxMnJodEFoR0JjZktrajRVTXNGS3lGWkhObHZEejFRSU0xbmJIRVJ4UkJmbVQ0ZFl6Z1VmQjZ5V1RVd0lqMzlEYVdrdzMrckxPd0dMaUxpaDhGR2xWc080dUlYb1BTT0h1ZTNCWU1TN2ZEM1VIVTB2anhoVUQ3enVnNUdpcWRTWkNtaG1DbTZDdFUyclkwT0lEbG9Ud0dLUkl3RUZVaWVVRE1pbldnYStwY3dqb1NPSWc2OVVKK2NrN0xBZE9TU1g4SXc2dk1BMmQ1MnlPcyIsIm1hYyI6IjI1MTA0OGZhMGEzYzRlMjgwNWNlZWRiMGU4YWNhNjVjNWI4MzEzYmUyMDk1NjU4ZjZjNDY5YzJiOTM1ZWZjZjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkY3WTJyb1ovYUN0eDgydUtLTU83K2c9PSIsInZhbHVlIjoiQU9FN2JTTjVqeG9TNEZBTmZuTGJ4RU1ZQmhNRnYwMFBPTXJPSlhEcWdnaDA3Z2VUU29NMXcrNUVWR1FnYjczN0MrZ29zREJXeHdSRkU4SlBGQ3kyT3pBWldpRFNpTGJYWXJ2Wi9pR1Y1UzlLZjAwa05RYXliM2Myd0Q4QWx4MytHU0xBS3N5SS90N3crTnh4c3lpTWRKaTJpdGR3MUcvOEpoRTJ0UEY0N0MwTUFjd1dCV3NzWDJpTW5GOEpmclRPQ21vKy8zd2hUemdlNDV2VmMvdDR4V1k5Y3d4RnVjMXpvZHJiV2hsNURjVU5CWmVieEdUTFNJWmI4RWVydzNndHdBWXA5VysvNlBhZGdPN3BKL2htNjAvcXdBbkxWdy90ejgwUFUvL2JuVTVJUmVKOGJtUlBuVnNWaGIvTGpnanRtb0pPZVA4bWl5cHR0NlNZN1J3K0I4bWhSQzNJSUMxVmFWZWt2eWV0bkV4NjRqU3JGZGhnYVdNRC9NVXF0dUMxYnVFNjZNUDNzeDRjeURWSnpSNGQwMlNIaTlFNmFuVFRzMEtXNmE2OGhCNG5JdkxxVlFLSmFPMjd2d3RoTnp4YUJqRFdpcEt6L09XSzJKdC9CTFlXVGJZNDVwZEl6T2tnN3loMmpmaUduZWpoNHREaUd6RjBCOFpraXg5MlBoQWcxYkJLL2NWdFlDQ0NneGxuOFNTVVlBZ3R2QjRKU2dSQlBVUEtaUmFpNWt6TC9SZWtWR2QrNXhReThzN1YwVEZMaFFzUnlXdmZTZ25KNHlxYjR6bXRBOU55NDRwWmRUZFRPWVg4S0FOcUU2OVFlUjljT2ZvYUpmeVRTajZUd3JVVSIsIm1hYyI6IjIzNGEyYTdmMzZmYjMyZjg1ZmRkZDNlYWRiZmU3ZjczZTBhYTcyODEwZGY1NzVhZGEyZDAwMGU0M2MxNzdmNDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+