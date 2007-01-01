Калугу рекламируют в Москве

Калуга стала одной из восьми финалисток всероссийского конкурса «Культурная столица 2027 года». Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, добавив, что в Москве уже запустили социальную рекламу с призывом поддержать город - её размещение на уличных экранах стало возможным благодаря местным инвесторам.

Глава региона отметил, что Калуга имеет все основания претендовать на этот статус: у города богатая история, уникальная архитектура и множество культурных достопримечательностей.

В 2027 году в регионе запланирован ряд значимых событий: 170-летие со дня рождения Константина Циолковского, 60-летие Музея космонавтики, 250-летие Калужского драматического театра и 30-й юбилейный Международный фестиваль «Мир гитары».

По словам Шапши, победа в конкурсе откроет для жителей, особенно молодёжи, новые возможности для культурного развития, поможет привлечь федеральную поддержку на обновление инфраструктуры и памятников, а также стимулирует туризм и развитие гостиничного бизнеса, что положительно скажется на доходах регионального бюджета.

Проголосовать за Калугу можно на портале «Госуслуги» до 5 декабря. Результаты народного голосования станут одним из факторов при выборе победителя.