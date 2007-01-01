Афиша Обнинск
Новость дня Культура

В Калуге продажи билетов на зимнюю сказку начался без скандалов

Дмитрий Ивьев
07.11, 09:48
0 536
В прошлом году люди выстраивались в большую очередь перед кассами драмтеатра, многие заявляли, что билетов им не хватило.

Сейчас продажи стартовали 6 ноября одновременно в двух кассах и на сайте театра. Контролировать процесс пришел министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

Он сообщил, что лично присутствовал при открытии продаж, чтобы убедиться, как организован процесс. По словам министра, спрос оказался очень высоким - за первые 20 минут большая часть билетов на первые даты (20, 21 и 22 декабря) была распродана.

Вместе с тем Суслов подчеркнул, что это лишь начало, и заверил тех, кто не успел купить билеты на эти дни, что расстраиваться не стоит: в декабре и январе запланировано более 60 показов спектакля. Билеты на последующие даты будут поступать в продажу постепенно. Министр также призвал следить за обновлениями афиши на официальном сайте театра и в его социальных сетях, чтобы не пропустить новые поступления.

Напомним, этой зимой в драмтеатре будут показывать спектакль «Тайна третьей планеты».

Также Суслов напомнил, что сказки покажут и на других площадках: в ТЮЗе, ИКЦ и филармонии.

