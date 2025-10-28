Куда пойти в Калуге 28 октября
В разделе «Афиша» на нашем сайте можно узнать о различных культурных событиях города.
Публикуем список мероприятий на вторник, 28 октября. Подробности читайте по ссылкам.
- 28.10.2025 11:00 Спектакль «Гадкий утёнок» (0+)
- 28.10.2025 11:00 Сказка-притча «Золотая антилопа» (6+)
- 28.10.2025 13:30 Сказка-притча «Золотая антилопа» (6+)
- 28.10.2025 16:00 Трансляция концерта «Дирижирует Юрий Симонов» (12+)
- 28.10.2025 19:00 Балет «Лебединое озеро» (0+)
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь