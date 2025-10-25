Куда пойти в Калуге на выходных
На нашем сайте в разделе «Афиша» можно узнать о различных культурных событиях города.
Публикуем список мероприятий на субботу и воскресенье, 25-26 октября. Подробности читайте по ссылкам.
- 25.10.2025 11:00 Спектакль «Маленький принц» (6+)
- 25.10.2025 12:00 «Фокус-покус» (6+)
- 25.10.2025 14:00 Спектакль «Маленький принц» (6+)
- 25.10.2025 15:00 Спектакль «Пётр и Феврония» (12+)
- 25.10.2025 18:00 Спектакль «Пётр и Феврония» (12+)
- 25.10.2025 18:00 Спектакль «Куда пропал Прекрасный Принц?» (12+)
- 25.10.2025 18:00 ВИА «Совок» (6+)
- 25.10.2025 18:30 Спектакль «Ревизор» (12+)
- 25.10.2025 19:00 «Мануэль. Магик-шоу» (12+)
- 26.10.2025 11:00 Спектакль «Аленький цветочек» (6+)
- 26.10.2025 11:00 Спектакль «Пеппи Длинныйчулок» (6+)
- 26.10.2025 13:00 Спектакль «Пеппи Длинныйчулок» (6+)
- 26.10.2025 15:00 Спектакль «Аленький цветочек» (6+)
- 26.10.2025 17:00 Балет «Лебединое озеро» (6+)
- 26.10.2025 18:00 Оркестр CAGMO «Симфония Король и шут. Двойной концерт» (6+)
- 26.10.2025 18:00 Спектакль «Невероятные приключения и… в России» (12+)
- 26.10.2025 18:30 Спектакль «Маскарад» (16+)
- 26.10.2025 19:00 125-летию со Дня рождения Лидии Руслановой посвящается (6+)
