Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура Куда пойти в Калуге на выходных
Новость дня Культура

Куда пойти в Калуге на выходных

Дмитрий Ивьев
24.10, 19:30
0 94
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На нашем сайте в разделе «Афиша» можно узнать о различных культурных событиях города.

Публикуем список мероприятий на субботу и воскресенье, 25-26 октября. Подробности читайте по ссылкам.

Новости по тегу
культура
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZQa2dVSmdMeXhnMnNVNmh4Yng1OGc9PSIsInZhbHVlIjoiMk11N25QVzFQcDZ4RnBORlQyVEJkWGYySmNHY1F1VzFpS3JaL1pYcmJMMDE4TExScHVEM0NIcEtBMlA5ZStEM3hEVWQ5bzdVUi96aEdqSWF5czVNY3pWRmVIU1E2cWlRVlJhZm1hZllkaDNxdGxjZTF2TEVBNS9ZelNVTklxcTFnejhDL1FncHFYdE1sZTJqSWY1OXJtQTcrVFJSOTFlUXRmUU1vcGxva3p1MGFKd2xmanNzQUQzSVFPMFdJdVFFV3FlL0JUeXo2MDN6bldHUXk0UjRzRmwxNEdwaFprYndURStodkxFMkRjR3BqQ2tETzVnWUNUamZnYmExZmUvZEMzQkovOEl1cG5vcVFJMkt2YXBoU1FnWC9wVFl3TU0yRUloY2JXa1BLamFobzJTVHhhSjEvcUtrUGIrZVZkNjA3dUlQZktJUGZ0SjlBa3RTZUVXRUFLa3MrOSs1WkRGN1ZqN1BJV3laRFhVcURkR0VEdmlFMjAxNVlFMUY4NVNVY2lnQ2RXc2JLQmlpSEJMSnFLcVROeGhwQWhnM0dSdW9RT1BzZU5pT1ppSW95VTUvVmw0clFKclAvZ0dCK0dJUiIsIm1hYyI6ImQ1ZDIyMzA2NmY4MTgxMGJkMmZlYmU2OWJmOWFmN2VmMjExMDBhMWE0NDJhMzY4ZGU4OGVjNDIxZmRkODAwY2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkQ3eHFhZ0RqcGh6a0l4L0JjUDNOWFE9PSIsInZhbHVlIjoickdZY29DQzVMdXdCVTBEZ0hvRDZhSmRlaDQvRnJiazNtN3VaVVM3K3VIamdKanBCRGdyWUNrV3l1V21WQ2FQaWJCRVBhQVRMV0NIM2xJbC9NRkZMV0hBaFU1U0kvVFFpZXM5Y0VZcXREajc2bVFwc3Z3TjZZQnF1aTVWeGprUVVVdU1VRWg1dmo5REJ4VERqcURSL2RFT05SQSswekdFeWorWG53UUt1ZlViNDY3cnMyNktOWUVaTzRGMzZaUXJISk4rYVQ4RFRJVWdocld4ZzdVVHBLaExUZzNWM1E4djFJdUdERFNnUTdlZWlRWEl5SDlOK0lBL0YxVnN5anBtMjh6T0RlQkxvYUpNaUVwQlIvSVRmaWR2OHBpc3oyUDZjUDNFM2diVHI3bHBuM252UUlvK0x3czZqeEpFNjE1UEFCdmc0dEJSWm1ONWdXclBhQzlTWkM5dTM2bzBWL3o0cnordzZSMG4rcUt4cXFjUVZodTl1UmoxLy9aUFU2ZGlzWkhFeU9xNDJEMFZvQUdQRHJXNXN0aFpBT0QveHJpcDhvVWtyazROOVNnN3hVMHVYbDdoQUpWY0NsdHVHaVZ0WnFHNmNxZkRia2NncWZ6bGFldGFTUmdQUjlBY0oyaHNFS2tIdDlOOGtjbGptZTArLzBycENCZW0vS0lraCtLNlhObFV5UmV4ZGtqdGFMSnFNdU8vQU1WaDU3NnJBeUg2K28zaEVoemxNbytObzkxWFJOTWphQk5PcmdGcmliQlhhRC9SQm0ydXQyL0xpUzNBWkNZdS9kVUhFb1FwckZFUWlkSTdOcUZiVHFIUFpVZkprcGpYYXFpWDh1cm5UTW9XZiIsIm1hYyI6IjBhNGU4NWZiZjE0NDNmNjI2Yjg2MTA5Yzg1YTU5ODVmZmVkMWI1OTBkYWQyYTg3ZDAzY2MzMzExYzc1NTQ0MDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+