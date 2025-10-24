Куда пойти в Калуге 24 октября
На нашем сайте в разделе «Афиша» можно следить за различными культурными событиями города.
Публикуем список мероприятий на пятницу, 24 октября. Подробности читайте по ссылкам.
- 24.10.2025 11:00 Сказка-притча «Золотая антилопа» (6+)
- 24.10.2025 13:30 Сказка-притча «Золотая антилопа» (6+)
- 24.10.2025 18:30 Спектакль «Старший сын» (16+)
- 24.10.2025 19:00 Спектакль «Ничего такого» (18+)
- 24.10.2025 19:00 «Нам песня строить и жить помогает» (6+)
