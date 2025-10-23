Куда пойти в Калуге 23 октября
В разделе «Афиша» на нашем сайте удобно следить за различными культурными событиями города.
Публикуем список мероприятий на четверг, 23 октября. Подробности читайте по ссылкам.
- 23.10.2025 11:00 Сказка-притча «Золотая антилопа» (6+)
- 23.10.2025 18:30 Спектакль «Ермак. Легенда Сибири» (12+)
- 23.10.2025 19:00 Спектакль «Моё Ленинградское детство» (12+)
- 23.10.2025 19:00 Концерт «Вечер гитарной музыки» (6+)
- 23.10.2025 19:00 Виа «Поющие Гитары» (6+)
