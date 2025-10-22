Куда пойти в Калуге 22 октября
На нашем сайте в разделе «Афиша» можно следить за различными культурными событиями города.
Публикуем список мероприятий на среду, 22 октября. Подробности читайте по ссылкам.
- 22.10.2025 11:00 Спектакль «Волк и семеро козлят» (0+)
- 22.10.2025 11:00 Сказка-притча «Золотая антилопа» (6+)
- 22.10.2025 13:00 Экскурсия по театральному закулисью (6+)
- 22.10.2025 13:30 Сказка-притча «Золотая антилопа» (6+)
- 22.10.2025 18:30 Спектакль «Горе от ума» (12+)
- 22.10.2025 19:00 Спектакль «Записки сумасшедшего» (16+)
- 22.10.2025 20:00 Группа «Звери» (12+)
