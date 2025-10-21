Куда пойти в Калуге 21 октября
Публикуем список мероприятий на вторник, 21 октября. Подробности читайте по ссылкам.
- 21.10.2025 11:00 Сказка-притча «Золотая антилопа» (6+)
- 21.10.2025 11:00 Спектакль «Волк и семеро козлят» (0+)
- 21.10.2025 13:00 Экскурсия по театральному закулисью (6+)
- 21.10.2025 13:30 Сказка-притча «Золотая антилопа» (6+)
- 21.10.2025 14:00 Мастер-класс «Запись вокала» (12+)
- 21.10.2025 19:00 Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди – Двойной концерт при свечах. (6+)
