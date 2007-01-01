В Калужской области снимут новый сезон сериала «Жуки»

В этот раз съемки пройдут зимой, сообщили в понедельник, 20 октября, в сообществе «Кино в Калуге» в «ВКонтакте».

Предварительно, сезон назовут «Зимние Жуки».

- Уже во всю идёт подготовительный период и вполне возможно, что съёмочная группа прибудет в знаменитую деревню Нижние Подгоричи уже в конце ноября либо в начале декабря этого года, - пояснили в сообществе «Кино в Калуге».

Напомним, предыдущие сезоны популярного сериала снимали в Перемышльском районе в летние месяцы.