Александр Лапин представит в Калуге дилогию «Две жизни»

Издание объединяет романы «Крымский мост» и «Копье Пересвета».

В издательстве «Вече» вышла дилогия Александра Лапина «Две жизни» (16+), которую составили романы, уже публиковавшиеся отдельными изданиями. «Крымский мост» впервые увидел свет в 2019 году, «Копье Пересвета» – в конце 2024-го (обе книги – 16+).

Вместе они стали «литературным зеркалом», в котором причудливым образом отразилась Большая История. Ведь за короткий отрезок времени в биографии России и каждого из нас произошли события, бесповоротно разделившие жизнь на до и после. Вот почему «Копье Пересвета» можно назвать не только сюжетным, но и историческим продолжением «Крымского моста». А свою главную задачу их автор видит в художественном осмыслении перемен, происходящих на наших глазах, беря на себя миссию летописца.

Этой дилогией известный писатель завершает большой цикл своих произведений, охватывающий сто лет драматичной истории России. Сам он называет его «Руссиадой».

Названия вошедших в него книг хорошо знакомы многим ценителям настоящей литературы. Помимо шеститомной эпопеи «Русский крест» это «Святые грешники», «Крымский мост», «Страсть и бомба Лаврентия Берии», а также трилогия «Книга живых», в которую вошли «Суперхан», «Роман и Дарья», «Вирусы» (все произведения – 16+).

О том, как они создавались, Александр Лапин расскажет на творческой встрече. Популярный автор не только имеет свой взгляд на современный литературный процесс – он внимательно следит за актуальными событиями и делится наблюдениями с читателями.

Задать интересующие вопросы и обменяться мнениями можно будет 11 ноября, во вторник, в Калужской областной научной библиотеке имени В. Г. Белинского по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, 6. Третий этаж, актовый зал. Начало – в 14.00. Вход свободный. 16+

Телефон – (4842) 57-40-37

СПРАВКА «КП»

Александр Лапин – писатель, публицист, общественный деятель.

Лауреат Премии Правительства РФ в области средств массовой информации, Национальной премии «Лучшие книги и издательства», Большой литературной премии России. Член Высшего творческого совета Союза писателей России.