Калужский писатель и учитель Александр Киселёв получил международную премию «Совесть»

Учитель из деревни Лужное Дзержинского района Калужской области Александр Киселёв удостоен международной гуманитарной премии «Совесть» имени Альберта Лиханова в литературной номинации. Награду он получил за повесть «Вайнахт и Рождество», посвящённую жизни детей в годы немецкой оккупации и последующего освобождения региона.

Как сообщает пресс-служба Правительства Калужской области, произведение отмечено жюри за глубокое раскрытие темы детства в тяжёлые военные годы, а также за высокую художественную ценность и искреннее отражение духовной стойкости и мужества простых людей.

На премию поступило 200 заявок из 53 регионов России. Среди лауреатов - представители разных профессий: врачи, педагоги, общественные деятели, внесшие весомый вклад в защиту прав и интересов детей.

Александр Киселёв совмещает работу учителя в сельской школе с литературной деятельностью. Помимо художественных текстов, он участвует в разработке учебных пособий по литературе для школьников.