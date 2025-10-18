Куда пойти в Калуге на выходных
За различными культурными событиями Калуги удобно следить на нашем сайте в разделе «Афиша».
Публикуем список мероприятий на субботу и воскресенье, 18-19 октября. Подробности читайте по ссылкам.
- 18.10.2025 11:00 Спектакль «Финист Ясный сокол» (6+)
- 18.10.2025 11:00 Спектакль «Чемодан для моря» (0+)
- 18.10.2025 13:00 Спектакль «Чемодан для моря» (0+)
- 18.10.2025 17:00 Спектакль «В списках не значился» (12+)
- 18.10.2025 18:00 Спектакль «Граф Калиостро» (12+)
- 18.10.2025 18:30 Спектакль «Школа жён» (16+)
- 19.10.2025 11:00 Спектакль «Волшебное зеркало» (0+)
- 19.10.2025 12:00 Трансляция сказки «Винни-Пух и все-все-все» (6+)
- 19.10.2025 14:00 Сольный концерт Milana STAR (0+)
- 19.10.2025 15:00 Спектакль «Волшебное зеркало» (0+)
- 19.10.2025 17:00 Спектакль «Граф Калиостро» (12+)
- 19.10.2025 18:30 Спектакль «Вас нельзя не любить!» (16+)
- 19.10.2025 19:00 «Бал у князя Орловского в Гостиных рядах» (12+)
