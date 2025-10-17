Куда пойти в Калуге 17 октября
За культурными событиями Калуги удобно следить на нашем сайте в разделе «Афиша».
Публикуем список мероприятий на пятницу, 17 октября. Подробности читайте по ссылкам.
- 17.10.2025 11:00 Спектакль «Финист Ясный сокол» (6+)
- 17.10.2025 13:00 Спектакль «Финист Ясный сокол» (6+)
- 17.10.2025 16:00 Трансляция концерта «Знаменитые соло в киномузыке» (12+)
- 17.10.2025 18:30 Спектакль «12 стульев» (16+)
- 17.10.2025 19:00 Группа «АлисА» (12+)
