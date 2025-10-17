Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура Куда пойти в Калуге 17 октября
Культура

Куда пойти в Калуге 17 октября

Дмитрий Ивьев
16.10, 20:00
0 151
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

За культурными событиями Калуги удобно следить на нашем сайте в разделе «Афиша».

Публикуем список мероприятий на пятницу, 17 октября. Подробности читайте по ссылкам.

Новости по тегу
культура
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlYYkRWZUQrNXNkV29lb3R6ZnBOUVE9PSIsInZhbHVlIjoiMTBlQ1Q5QkFwZUx2V3lnbnlRZ3V4VUlmb3EyWWRpdHdIOXdxMEs3NnZmWE5nVVpwdDdILzlWOXFKUWJZaEZRZFZtUVNnUFcrZ1dNdS9uYitkYnUvVzhRdlNMd0RsOFlaekdXQWJDQlBDSlNoK1JtVlNleWlVVkh1enpVc2ZxdjdWQTJKQ0lXUDQyMVJCeEU1enBTUGNmcHVKMSswQnJkUFMvMVV5YzMzbkdWMnpWMjhrVXlKU2ZhYjBwaXhFbm00VEw3UmF4NUtQZEpTZC9qM1B1dk8wM3ozV2M1UVNiSi9IN0NNcTJySzJhQmduMUVJWUZ2YUg3TmhzOVd0WmU3djNCMkJIaER2TVQwSlN3TWw1SlVDM09qWHhWcEJQY2kyVWl0SURmNWJRQS8wVnJYY3pEYllpcWN2VEZ0bWtFOGJCSmJTWWVZNjJxVWg2bzB6MkdETGNVMlBQQ1JBOHBCb0tDL2MzYzkxL3B4aStoUlZkdlcxcmtnYVNnSUxFVDRNa044ck56bmptVnAvZzVHQjhTVU9icXZmYjJXcG94ZUl0VDVwMlNSYWZJd0QvZTdoSm1wYU0va21qQk9VNUJvVyIsIm1hYyI6ImVjMzFkYzI1NTA3NDFkZTllMDc1NTgwMGUzOThkYzFkMDM0MTY4NWU1N2U0NmJhZjQwOTZhNWUzM2U4MGRlODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlJeFNPUU12UURncTA3K1JLS1BIb2c9PSIsInZhbHVlIjoiL25NT1VJek1ZNVNqNHY4VzJyeGFsMWh4ODBCNlJ6L2VXZTVXR1VCRG9WaS9IVkhDc2dnR0tPTEt2RzN0THRpUS9RYkxLVkJvcmlPWk9EZ1lEeTVDWE0rZHVZekpDU2R0U3BmYTRKZUJTZDU4N3UzZlRDYjRCZnp0dDcyVXB1STZONm9yeGNSTUwxMHpBUGx1TTVIc21tQ21PcFBRL0Zac0JpcHM0Um9rMUtvOFhMc08yc0lWa3Q1SEZKOEVsWVNWOHVKTUZFSUcwWmF3UzArT2ROQkdXM3Mwb0xoUU9zNTdWMnAvWGFpM25kRmVEMmZCVFczMkE3MUNNeFJUTUJKUk1QVHIvaEpuZUtwVGwyZ2czVGF6UU5ZOER4aEh6ekc3bmNVVXBlYU5tUWthbjd0ZkFnbVQ0WlZHaU9XYnIydWVQQlVTSjI4akNRQ3pRdWN0QjR1TXFveS9XVk5tS3Ayek5PcGRhWkxraXZBa0R0aW9FTzB0aTE5bWlSSVkyWUtER0lyY0NzM0RDSVN2R1l6V0g1K3VJK3JaS1plT2FnYnArNlp2ZnNMYlJRS3pIV2ZTcjJ1c0FWZXo4cmpaakdPcnQram1Ja0owL0lFSzA2ZTFadzJocVFjL1RRZGNPak9rMm4yaWlkbUxwQjlPRy9PbWUvSFAydHNFOWRTQ3hmYm9EbnM1ckdHTzFhTDR4MkxBaDlRUnB5RU9jR091M09XcXRIOEllWlZZa1MyTjJoMUN2YVdnVUJJcE1NT2dLVEFyd1BNd08vdXVBMDJaNFpOakpDNlp4ZHNubTF0N050NEdBY0s5bnZBNWdpUVpTTnR5Y1UydlZyMlhMUndkdExwZiIsIm1hYyI6ImM4YzQ5YTU3MWRmNjkzY2U0Y2NiZWZkOWY2NDk4YzAyMmUzOTI2NTQyODIyZjQzMTVkMWUwNjc3MmM0NTNhNDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+