Куда пойти в Калуге 16 октября
За различными культурными событиями Калуги можно следить в разделе «Афиша» на нашем сайте.
Публикуем список мероприятий на четверг, 16 октября. Подробности читайте по ссылкам.
- 16.10.2025 11:00 Спектакль «Теремок» (0+)
- 16.10.2025 12:00 Спектакль «Каникулы Бонифация» (6+)
- 16.10.2025 16:00 Спектакль «Каникулы Бонифация» (6+)
- 16.10.2025 18:30 Спектакль «Онегин» (16+)
- 16.10.2025 19:00 Фестиваль «Денис Мацуев представляет...». Концерт лауреатов (6+)
