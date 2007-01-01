Афиша Обнинск
Таруса получила одобрение на модернизацию библиотеки по нацпроекту
Культура

Таруса получила одобрение на модернизацию библиотеки по нацпроекту

Дмитрий Ивьев
14.10, 16:52
Заявка на модернизацию детской библиотеки имени Николая Богданова в Тарусе, поданная в Министерство культуры РФ, получила положительное решение. Об этом сообщил 14 октября врио главы Тарусского муниципального округа Михаил Голубев.

Реализация проекта пройдёт в рамках национального проекта «Семья» и будет направлена на развитие семейной культуры чтения. После обновления библиотека станет современным модельным учреждением, доступным для всех категорий посетителей, включая маломобильные группы населения и людей с ограниченными возможностями.

В трёхэтажном здании оборудуют специализированные зоны для индивидуальной и групповой работы, учебы, творчества, а также пространства для проведения культурных и образовательных мероприятий. Посетители смогут пользоваться электронной платформой «Народная электронная библиотека», обновлённым книжным фондом и современным мультимедийным оборудованием.

Интерьеры будут выдержаны в стилистике, гармонирующей с архитектурным обликом здания.

